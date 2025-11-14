Водію, який втратив свідомість і збив двох жінок на Майдані Незалежності, призначили покарання

Трагедія сталася у жовтні 2020 року на Майдані Незалежності.

Шевченківський районний суд Києва визнав 71-річного водія винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі двох пішоходів. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України.

Трагедія сталася у жовтні 2020 року на Майдані Незалежності. Водій автомобіля Land Rover Discovery після перетину перехрестя з вулицею Хрещатик втратив свідомість, виїхав на тротуар біля Монумента Незалежності та збив двох жінок-пішоходів, які загинули на місці.

Ще троє людей отримали легкі тілесні ушкодження, а кілька автомобілів було пошкоджено некерованою машиною.

Слідством встановлено, що чоловік мав низку медичних протипоказань, які не дозволяли йому керувати транспортним засобом. Попри це, він сів за кермо, що й призвело до трагедії.

Вироком суду водія засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

