Почему в одних областях ограничивают потребление электроэнергии, а в других — нет: ответ Минэнерго

В Минэнерго отметили, что часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть — меньше.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики Украины объяснило, почему в одних областях страны ограничивают потребление электроэнергии, а в других — нет.

В ведомстве отметили, что часть регионов больше пострадала от российских атак, а часть — меньше. Поскольку в Украине действует объединенная энергосистема, вызванная российскими атаками проблема энергодефицита создает необходимость покрывать потребление в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях.

«Электроэнергия от объектов генерации передается магистральными и распределительными сетями. Импортированная электроэнергия поступает через интерконнекторы.

В то же время энергосистема Украины не проектировалась с учетом военных действий и ракетных атак. Возможности передачи энергии от электростанций к потребителям на расстояния в сотни километров — довольно ограничены», — говорится в заявлении.

В Минэнерго подчеркнули, что для частичного разгрузки магистральных сетей приходится вводить ограничения в регионах, через которые проходит передача от объектов генерации и международных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) к распределительным сетям энергодефицитных регионов.

«При этом в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. В них возможен даже профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.