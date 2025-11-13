Чому в одних областях обмежують споживання електроенергії, а в інших – ні: відповідь Міненерго

У Міненерго зазначили, що частина регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше.

Міністерство енергетики України пояснило, чому в одних областях країни обмежують споживання електроенергії, а в інших – ні.

У відомстві зазначили, що частина регіонів більше постраждали від російських атак, а частина – менше. Оскільки в нас об’єднана енергосистема, то зумовлена російськими атаками проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях.

«Електроенергія від об’єктів генерації передається магістральними та розподільними мережами. Імпортована електроенергія надходить через інтерконектори.

Водночас енергосистема України не проектувалась з урахуванням воєнних дій та ракетних атак. Можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів – досить обмежені», - йдеться у заяві.

У Міненерго підкресли, щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.

«При цьому у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені», - додали у відомстві.

