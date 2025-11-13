В Минэнерго объяснили, может ли импорт решить проблему энергодефицита и отменить отключения

Учитывая географию расположения интерконнекторов, покрытие дефицита мощности в регионах, которые потеряли собственную генерацию, также ограничивается возможностями магистральных и распределительных сетей — Минэнерго.

Министерство энергетики Украины объяснило, может ли импорт решить проблему энергодефицита и отменить необходимость отключений.

В ведомстве подчеркнули, что импорт электроэнергии — очень важный фактор обеспечения баланса между имеющейся в энергосистеме мощностью и уровнем энергопотребления.

«Однако, учитывая географию расположения интерконнекторов, покрытие дефицита мощности в регионах, которые потеряли собственную генерацию, также ограничивается возможностями магистральных и распределительных сетей», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что с учетом рисков, среди которых — осуществление РФ атак на подстанции, обеспечивающие выдачу мощности украинских АЭС, «Укрэнерго» уже согласовало увеличение максимальной мощности импорта электроэнергии в декабре до уровня 2300 МВт.

«ГПВ не применяются к потребителям, которые выполняют требования Положения об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 октября 2023 года № 1127», — добавили в Минэнерго.

Также Министерство энергетики объяснило, почему в одних областях страны ограничивают потребление электроэнергии, а в других — нет.

