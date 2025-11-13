  1. В Украине

В Минэнерго объяснили, может ли импорт решить проблему энергодефицита и отменить отключения

22:54, 13 ноября 2025
Учитывая географию расположения интерконнекторов, покрытие дефицита мощности в регионах, которые потеряли собственную генерацию, также ограничивается возможностями магистральных и распределительных сетей — Минэнерго.
В Минэнерго объяснили, может ли импорт решить проблему энергодефицита и отменить отключения
Фото: freepik.com
Министерство энергетики Украины объяснило, может ли импорт решить проблему энергодефицита и отменить необходимость отключений.

В ведомстве подчеркнули, что импорт электроэнергии — очень важный фактор обеспечения баланса между имеющейся в энергосистеме мощностью и уровнем энергопотребления.

«Однако, учитывая географию расположения интерконнекторов, покрытие дефицита мощности в регионах, которые потеряли собственную генерацию, также ограничивается возможностями магистральных и распределительных сетей», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что с учетом рисков, среди которых — осуществление РФ атак на подстанции, обеспечивающие выдачу мощности украинских АЭС, «Укрэнерго» уже согласовало увеличение максимальной мощности импорта электроэнергии в декабре до уровня 2300 МВт.

«ГПВ не применяются к потребителям, которые выполняют требования Положения об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 октября 2023 года № 1127», — добавили в Минэнерго.

Также Министерство энергетики объяснило, почему в одних областях страны ограничивают потребление электроэнергии, а в других — нет.

электроэнергия отключение света графики отключений света

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

