В Минэнерго объяснили, может ли импорт решить проблему энергодефицита и отменить отключения
Министерство энергетики Украины объяснило, может ли импорт решить проблему энергодефицита и отменить необходимость отключений.
В ведомстве подчеркнули, что импорт электроэнергии — очень важный фактор обеспечения баланса между имеющейся в энергосистеме мощностью и уровнем энергопотребления.
«Однако, учитывая географию расположения интерконнекторов, покрытие дефицита мощности в регионах, которые потеряли собственную генерацию, также ограничивается возможностями магистральных и распределительных сетей», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что с учетом рисков, среди которых — осуществление РФ атак на подстанции, обеспечивающие выдачу мощности украинских АЭС, «Укрэнерго» уже согласовало увеличение максимальной мощности импорта электроэнергии в декабре до уровня 2300 МВт.
«ГПВ не применяются к потребителям, которые выполняют требования Положения об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 октября 2023 года № 1127», — добавили в Минэнерго.
Также Министерство энергетики объяснило, почему в одних областях страны ограничивают потребление электроэнергии, а в других — нет.
