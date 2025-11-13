  1. В Україні

У Міненерго пояснили, чи може імпорт вирішити проблему енергодефіциту та скасувати відключення

22:54, 13 листопада 2025
Враховуючи географію розташування інтерконекторів, покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію, також обмежується можливостями магістральної та розподільних мереж — Міненерго.
Фото: freepik.com
Міністерство енергетики України пояснило, чи може імпорт вирішити проблему енергодефіциту та скасувати необхідність відключень.

У відомстві підкреслили, що імпорт електроенергії – дуже важливий чинник забезпечення балансу між наявною в енергосистемі потужністю та рівнем енергоспоживання.

«Проте враховуючи географію розташування інтерконекторів, покриття дефіциту потужності в регіонах, які втратили власну генерацію, також обмежується можливостями магістральної та розподільних мереж», - йдеться у заяві.

Також зазначається, що з огляду на ризики, серед яких здійснення РФ атак на підстанції, які забезпечують видачу потужності українських АЕС, «Укренерго» вже узгодило збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії у грудні до рівня 2300 МВт.

«ГПВ не застосовуються до споживачів, що виконують вимоги Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2023 року № 1127», - додали у Міненерго.

Також Міністерство енергетики пояснило, чому в одних областях країни обмежують споживання електроенергії, а в інших – ні.

