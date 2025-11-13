  1. В Украине

Украинцам объяснили, можно ли в условиях военного положения использовать непрерывный основной ежегодный отпуск продолжительностью 14 дней

23:30, 13 ноября 2025
Во время военного положения работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении любого отпуска, кроме того, что связано с беременностью и родами или с уходом за ребенком до трех лет.
Украинцам объяснили, можно ли в условиях военного положения использовать непрерывный основной ежегодный отпуск продолжительностью 14 дней
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время действия военного положения работник сохраняет право на ежегодный основной отпуск, продолжительностью не менее 14 календарных дней подряд, — напомнили в Государственной службе по вопросам труда.

Закон разрешает разделить отпуск на части, однако одна из них обязательно должна быть непрерывной и длиться минимум 14 дней.

В то же время работодатель может отказать в предоставлении отпуска, если работник привлечён к работам на объектах критической инфраструктуры — это не распространяется на отпуск в связи с беременностью и родами или уходом за ребёнком до трёх лет.

Решение о предоставлении отпуска принимается с учётом потребностей предприятия в условиях войны.

Что касается вопроса: «Может ли работодатель отозвать работника из отпуска без сохранения зарплаты?» — Госслужба поясняет, что работодатель не имеет права отозвать работника из отпуска без сохранения заработной платы, поскольку это не предусмотрено нормами трудового права.

Возможен лишь отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска при возникновении непредвиденных обстоятельств, требующих срочного возвращения работника на работу. При этом отзыв из других видов отпусков, включая отпуск без сохранения зарплаты, невозможен.

Если же работник и работодатель по взаимному согласию прекращают отпуск без сохранения зарплаты досрочно, то работник может вернуться к работе раньше окончания отпуска — но только по этой договорённости.

Итак: работодатель не может самостоятельно требовать возврата работника из отпуска без сохранения зарплаты, но может это сделать при наличии согласия с работником.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Свобода совести в военное время: как суды формируют практику религиозного отказа от мобилизации

На Полтавщине свидетеля Иеговы оправдали, а на Закарпатье – приговорили к трем годам лишения свободы.

От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Срок исковой давности в проекте обновленного Гражданского кодекса: ГНЭУ предупреждает о правовой неопределенности и рисках злоупотреблений

Как Верховная Рада готовится к одной из крупнейших юридических реформ последних десятилетий и что из этого выходит.

Льготы на жилье и коммунальные услуги: какую помощь государство гарантирует военнослужащим и их семьям

Обзор ключевых положений законодательства о льготах и гарантиях для военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]