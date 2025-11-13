Украинцам объяснили, можно ли в условиях военного положения использовать непрерывный основной ежегодный отпуск продолжительностью 14 дней

Во время военного положения работодатель имеет право отказать работнику в предоставлении любого отпуска, кроме того, что связано с беременностью и родами или с уходом за ребенком до трех лет.

Во время действия военного положения работник сохраняет право на ежегодный основной отпуск, продолжительностью не менее 14 календарных дней подряд, — напомнили в Государственной службе по вопросам труда.

Закон разрешает разделить отпуск на части, однако одна из них обязательно должна быть непрерывной и длиться минимум 14 дней.

В то же время работодатель может отказать в предоставлении отпуска, если работник привлечён к работам на объектах критической инфраструктуры — это не распространяется на отпуск в связи с беременностью и родами или уходом за ребёнком до трёх лет.

Решение о предоставлении отпуска принимается с учётом потребностей предприятия в условиях войны.

Что касается вопроса: «Может ли работодатель отозвать работника из отпуска без сохранения зарплаты?» — Госслужба поясняет, что работодатель не имеет права отозвать работника из отпуска без сохранения заработной платы, поскольку это не предусмотрено нормами трудового права.

Возможен лишь отзыв из ежегодного оплачиваемого отпуска при возникновении непредвиденных обстоятельств, требующих срочного возвращения работника на работу. При этом отзыв из других видов отпусков, включая отпуск без сохранения зарплаты, невозможен.

Если же работник и работодатель по взаимному согласию прекращают отпуск без сохранения зарплаты досрочно, то работник может вернуться к работе раньше окончания отпуска — но только по этой договорённости.

Итак: работодатель не может самостоятельно требовать возврата работника из отпуска без сохранения зарплаты, но может это сделать при наличии согласия с работником.

