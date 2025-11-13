  1. В Україні

Українцям пояснили, чи можна в умовах воєнного стану використати безперервну основну щорічну відпустку тривалістю 14 днів

23:30, 13 листопада 2025
Під час воєнного стану роботодавець має право відмовити працівнику в наданні будь-якої відпустки, окрім тієї, що пов’язана з вагітністю і пологами або з доглядом за дитиною до трьох років.
Українцям пояснили, чи можна в умовах воєнного стану використати безперервну основну щорічну відпустку тривалістю 14 днів
Під час воєнного стану працівник зберігає право на щорічну основну відпустку, щонайменше 14 календарних днів поспіль. Про це нагадали у Держпраці.

Закон дозволяє розділити відпустку на частини, але одна з них обов’язково має бути безперервною тривалістю не менше 14 днів.

Водночас роботодавець може відмовити у наданні відпустки, якщо працівник залучений до роботи на об’єктах критичної інфраструктури. Це не стосується відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною до трьох років.

Рішення щодо відпустки приймається з урахуванням потреб підприємства в умовах війни.

Чи може роботодавець відкликати працівника із відпустки без збереження зарплати?

Держпраці пояснює, що роботодавець не має права відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати, оскільки це не передбачено нормами трудового права. Однак існує можливість відкликання працівника лише з щорічної оплачуваної відпустки, але тільки за умови, що виникли непередбачені обставини, які вимагають його термінової присутності на роботі. Тобто, відкликати працівника з інших видів відпусток, зокрема, якщо йдеться про відпустку без збереження заробітної плати, роботодавець не може.

Натомість, якщо роботодавець і працівник досягли згоди, то відпустка без збереження заробітної плати може бути припинена достроково. У такому випадку, працівник може повернутися на роботу до завершення відпустки, але це повинно бути зроблено за обопільною домовленістю сторін.

Отже, роботодавець не має безпосереднього права вимагати від працівника повернення з відпустки без збереження зарплати, але згоди між працівником і роботодавцем достатньо для дострокового припинення такої відпустки.

