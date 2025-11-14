Как онлайн записаться на прием в Пенсионный фонд — пошаговая инструкция

Украинцы могут оформить визит в Пенсионный фонд за несколько минут, выбрав доступное время в удобном сервисном центре.

Все больше украинцев стремятся заранее планировать визиты в государственные учреждения, чтобы избежать очередей и сэкономить время. Особенно это актуально для обращений в Пенсионный фонд Украины — орган, который ежедневно принимает тысячи граждан по вопросам пенсий, социальных выплат и страхового стажа.

Чтобы сделать процесс проще и комфортнее, Пенсионный фонд внедрил онлайн-сервис, который позволяет самостоятельно выбрать дату и время приема в ближайшем сервисном центре. Речь идет о функции «Запись на прием», что работает на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Для записи на прием:

Авторизуйтесь на вебпортале Пенсионного фонда Украины любым удобным способом (КЭП, Дия.Підпис или ID.GOV.UA). Выберите в разделе «Коммуникации с ПФУ» вкладку «Запись на прием». В открывшемся окне нажмите кнопку «Записаться на прием». Выберите из выпадающего списка параметры записи на прием, а именно: территориальный орган Пенсионного фонда Украины, адрес сервисного центра территориального органа Фонда, тему приема, год и месяц обращения. После заполнения формы нажмите кнопку «Загрузить расписание». Из предложенных вариантов выберите удобные день и время для посещения сервисного центра Пенсионного фонда Украины. Запись осуществляется, начиная со следующего рабочего дня (при наличии свободных мест), не более чем в течение месяца. Проверьте сформированную запись и нажмите «Записаться на прием». Нажав на строку с выбранным отделом обслуживания граждан (сервисным центром), можно выбрать опцию «Печать талона на прием» или «Отменить запись».

Важно: отсутствие распечатанного талона не является препятствием для приема в выбранные день и время.

Данные о вашей записи на прием фиксируются в электронной базе сервисного центра и автоматически появляются на экране управления электронной очередью в зале ожидания выбранного сервисного центра в выбранный день посещения.

Информацию о ваших записях на прием можно просмотреть в окне «Мои записи на прием».

