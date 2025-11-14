  1. В Україні

Як онлайн записатися на прийом до Пенсійного фонду — покрокова інструкція

10:36, 14 листопада 2025
Українці можуть оформити візит до Пенсійного фонду за кілька хвилин, обравши доступний час у зручному сервісному центрі.
Як онлайн записатися на прийом до Пенсійного фонду — покрокова інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Усе більше українців прагнуть заздалегідь планувати візити до державних установ, щоб уникнути черг і зекономити час. Особливо це актуально для звернень до Пенсійного фонду України — органу, який щодня приймає тисячі громадян із питань пенсій, соціальних виплат та страхового стажу.

Щоб зробити процес простішим і комфортнішим, Пенсійний фонд запровадив онлайн-сервіс, який дозволяє самостійно обрати дату та час прийому у найближчому сервісному центрі. Йдеться про функцію «Запис на прийом», що працює на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Для запису на прийом:

  1. Авторизуйтеся на вебпорталі Пенсійного фонду України, будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA).
  2. Оберіть в розділі «Комунікації з ПФУ» вкладку «Запис на прийом».
  3. У вікні, що відкриється, натисніть кнопку «Записатися на прийом».
  4. Оберіть з випадного списку параметри запису на прийом, а саме: територіальний орган Пенсійного фонду України, адресу сервісного центру територіального органу Фонду, тему прийому, рік та місяць звернення.
  5. Після заповнення форми натисніть кнопку «Завантажити розклад».
  6. Із запропонованих варіантів оберіть зручні день і час для відвідування сервісного центру Пенсійного фонду України. Запис здійснюється, починаючи з наступного робочого дня (за наявності вільних місць), не більше ніж протягом місяця.
  7. Перевірте сформований запис і натисніть «Записатися на прийом».
  8. Натиснувши на рядок із обраним відділом обслуговування громадян (сервісним центром), можна обрати опцію «Друк талону на прийом» або «Скасувати запис».

Важливо: Відсутність роздрукованого талона не є перешкодою для прийому в обраний день та час.

  1. Дані про ваш запис на прийом фіксуються в електронній базі сервісного центру та автоматично з’являються на екрані керування електронною чергою в залі очікування обраного сервісного центру у обраний день відвідування.

Інформацію про ваші записи на прийом можна переглянути у вікні «Мої записи на прийом».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]