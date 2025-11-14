Як онлайн записатися на прийом до Пенсійного фонду — покрокова інструкція
Усе більше українців прагнуть заздалегідь планувати візити до державних установ, щоб уникнути черг і зекономити час. Особливо це актуально для звернень до Пенсійного фонду України — органу, який щодня приймає тисячі громадян із питань пенсій, соціальних виплат та страхового стажу.
Щоб зробити процес простішим і комфортнішим, Пенсійний фонд запровадив онлайн-сервіс, який дозволяє самостійно обрати дату та час прийому у найближчому сервісному центрі. Йдеться про функцію «Запис на прийом», що працює на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
Для запису на прийом:
- Авторизуйтеся на вебпорталі Пенсійного фонду України, будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA).
- Оберіть в розділі «Комунікації з ПФУ» вкладку «Запис на прийом».
- У вікні, що відкриється, натисніть кнопку «Записатися на прийом».
- Оберіть з випадного списку параметри запису на прийом, а саме: територіальний орган Пенсійного фонду України, адресу сервісного центру територіального органу Фонду, тему прийому, рік та місяць звернення.
- Після заповнення форми натисніть кнопку «Завантажити розклад».
- Із запропонованих варіантів оберіть зручні день і час для відвідування сервісного центру Пенсійного фонду України. Запис здійснюється, починаючи з наступного робочого дня (за наявності вільних місць), не більше ніж протягом місяця.
- Перевірте сформований запис і натисніть «Записатися на прийом».
- Натиснувши на рядок із обраним відділом обслуговування громадян (сервісним центром), можна обрати опцію «Друк талону на прийом» або «Скасувати запис».
Важливо: Відсутність роздрукованого талона не є перешкодою для прийому в обраний день та час.
- Дані про ваш запис на прийом фіксуються в електронній базі сервісного центру та автоматично з’являються на екрані керування електронною чергою в залі очікування обраного сервісного центру у обраний день відвідування.
Інформацію про ваші записи на прийом можна переглянути у вікні «Мої записи на прийом».
