Як онлайн записатися на прийом до Пенсійного фонду — покрокова інструкція

Українці можуть оформити візит до Пенсійного фонду за кілька хвилин, обравши доступний час у зручному сервісному центрі.

Усе більше українців прагнуть заздалегідь планувати візити до державних установ, щоб уникнути черг і зекономити час. Особливо це актуально для звернень до Пенсійного фонду України — органу, який щодня приймає тисячі громадян із питань пенсій, соціальних виплат та страхового стажу.

Щоб зробити процес простішим і комфортнішим, Пенсійний фонд запровадив онлайн-сервіс, який дозволяє самостійно обрати дату та час прийому у найближчому сервісному центрі. Йдеться про функцію «Запис на прийом», що працює на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Для запису на прийом:

Авторизуйтеся на вебпорталі Пенсійного фонду України, будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA). Оберіть в розділі «Комунікації з ПФУ» вкладку «Запис на прийом». У вікні, що відкриється, натисніть кнопку «Записатися на прийом». Оберіть з випадного списку параметри запису на прийом, а саме: територіальний орган Пенсійного фонду України, адресу сервісного центру територіального органу Фонду, тему прийому, рік та місяць звернення. Після заповнення форми натисніть кнопку «Завантажити розклад». Із запропонованих варіантів оберіть зручні день і час для відвідування сервісного центру Пенсійного фонду України. Запис здійснюється, починаючи з наступного робочого дня (за наявності вільних місць), не більше ніж протягом місяця. Перевірте сформований запис і натисніть «Записатися на прийом». Натиснувши на рядок із обраним відділом обслуговування громадян (сервісним центром), можна обрати опцію «Друк талону на прийом» або «Скасувати запис».

Важливо: Відсутність роздрукованого талона не є перешкодою для прийому в обраний день та час.

Дані про ваш запис на прийом фіксуються в електронній базі сервісного центру та автоматично з’являються на екрані керування електронною чергою в залі очікування обраного сервісного центру у обраний день відвідування.

Інформацію про ваші записи на прийом можна переглянути у вікні «Мої записи на прийом».

