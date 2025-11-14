На Черкасчине 21-летний парень жестоко убил пенсионера, который приехал к нему покупать трактор

В Черкасской области жестоко убили мужчину, который приехал покупать трактор. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции.

В частности, в Уманском районе на обочине дороги правоохранители нашли припаркованный автомобиль и тело окровавленного мужчины.

Погибшим оказался 64-летний житель Ровенщины, который приехал в область для покупки трактора и имел при себе почти 300 тысяч гривен.

По данным следствия, мужчина встретился со своим 21-летним знакомым, чтобы осмотреть технику.

Во время встречи молодой человек напал на него и нанес многочисленные удары гаечным ключом по голове. Тело завернул в одеяло и выбросил в лесополосу, после чего забрал деньги и телефон и сбежал из области.

Благодаря оперативным действиям полиции подозреваемого задержали в Одесской области.

Ему инкриминируют умышленное убийство из корыстных побуждений, что предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок. Сейчас он под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.