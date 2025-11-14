На Черкащині 21-річний хлопець жорстоко вбив пенсіонера, який приїхав до нього купувати трактор

Молодик напав на 64-річного знайомого, вбив його гайковим ключем і викинув тіло у лісосмугу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині жорстоко вбили чоловіка, який приїхав купувати трактор. Про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції.

Зокрема, в Уманському районі на узбіччі дороги правоохоронці знайшли припарковане авто та тіло скривавленого чоловіка.

Загиблим виявився 64-річний мешканець Рівненщини, який приїхав у область для купівлі трактора й мав із собою майже 300 тисяч гривень.

За даними слідства, чоловік зустрівся зі своїм 21-річним знайомим, щоб оглянути техніку.

Під час зустрічі молодик напав на нього та наніс численні удари гайковим ключем по голові. Тіло загорнув у ковдру й викинув у лісосмугу, після чого забрав гроші та телефон і втік з області.

Завдяки оперативним діям поліції підозрюваного затримали в Одеській області.

Йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, що передбачає від 10 до 15 років ув’язнення або довічний термін. Наразі він під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.