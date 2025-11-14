  1. В Україні

На Черкащині 21-річний хлопець жорстоко вбив пенсіонера, який приїхав до нього купувати трактор

07:54, 14 листопада 2025
Молодик напав на 64-річного знайомого, вбив його гайковим ключем і викинув тіло у лісосмугу.
На Черкащині 21-річний хлопець жорстоко вбив пенсіонера, який приїхав до нього купувати трактор
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині жорстоко вбили чоловіка, який приїхав купувати трактор. Про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції.

Зокрема, в Уманському районі на узбіччі дороги правоохоронці знайшли припарковане авто та тіло скривавленого чоловіка.

Загиблим виявився 64-річний мешканець Рівненщини, який приїхав у область для купівлі трактора й мав із собою майже 300 тисяч гривень.

За даними слідства, чоловік зустрівся зі своїм 21-річним знайомим, щоб оглянути техніку.

Під час зустрічі молодик напав на нього та наніс численні удари гайковим ключем по голові. Тіло загорнув у ковдру й викинув у лісосмугу, після чого забрав гроші та телефон і втік з області.

Завдяки оперативним діям поліції підозрюваного затримали в Одеській області.

Йому інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів, що передбачає від 10 до 15 років ув’язнення або довічний термін. Наразі він під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду уточнила порядок розгляду судових справ за участю військовослужбовців

Велика Палата відступила від попередньої судової практики Верховного Суду.

«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Свобода совісті у воєнний час: як суди формують практику релігійної відмови від мобілізації

На Полтавщині свідка Єгови виправдали, а на Закарпатті – засудили до трьох років ув’язнення.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Позовна давність в проекті оновленого Цивільного кодексу: ГНЕУ попереджає про правову невизначеність і ризики зловживань

Як Верховна Рада готується до однієї з найбільших юридичних реформ останніх десятиліть і що з цього виходить.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]