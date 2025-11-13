  1. В Украине

Кабмин уволил главу Госавиаслужбы Бильчука и назначил Меншикова временным руководителем

19:58, 13 ноября 2025
Правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной авиационной службы на Даниила Меншикова.
Кабмин уволил главу Госавиаслужбы Бильчука и назначил Меншикова временным руководителем
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров 13 ноября уволил Александра Бильчука с должности главы Государственной авиационной службы Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной авиационной службы Украины на Даниила Меншикова.

Также правительство уволило Виктора Кацурака с должности первого заместителя главы Национальной социальной сервисной службы и назначило его на должность заместителя главы Национальной социальной сервисной службы.

В то же время Кабмин назначил Елену Высоцкую первым заместителем главы Национальной социальной сервисной службы, а Теодозию Чернецкую — заместителем главы Государственной налоговой службы Украины.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Национальной социальной сервисной службы Украины на Елену Высоцкую.

Кабинет Министров Украины

