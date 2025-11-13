Кабмин уволил главу Госавиаслужбы Бильчука и назначил Меншикова временным руководителем
Кабинет Министров 13 ноября уволил Александра Бильчука с должности главы Государственной авиационной службы Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Государственной авиационной службы Украины на Даниила Меншикова.
Также правительство уволило Виктора Кацурака с должности первого заместителя главы Национальной социальной сервисной службы и назначило его на должность заместителя главы Национальной социальной сервисной службы.
В то же время Кабмин назначил Елену Высоцкую первым заместителем главы Национальной социальной сервисной службы, а Теодозию Чернецкую — заместителем главы Государственной налоговой службы Украины.
Также правительство временно возложило исполнение обязанностей главы Национальной социальной сервисной службы Украины на Елену Высоцкую.
