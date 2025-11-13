Кабмін звільнив голову Державіаслужби Більчука та призначив Меньшикова тимчасовим очільником

Уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби на Данііла Меньшикова.

Фото: kmu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінетом Міністрів 13 листопада звільнив Олександра Більчука з посади голови Державної авіаційної служби України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної авіаційної служби України на Данііла Меньшикова

Також уряд звільнив Віктора Канцурака з посади першого заступника голови Національної соціальної сервісної служби та призначив його на посаду заступника голови Національної соціальної сервісної служби.

Разом з тим, Кабмін призначив Олену Висоцьку першим заступником голови Національної соціальної сервісної служби, а Теодозію Чернецьку заступником голови Державної податкової служби України.

Також уряд тимчасово поклав виконання обов’язків голови Національної соціальної сервісної служби України на Олену Висоцьку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.