РФ массированно атаковала почти все районы Киева — есть погибшие и раненые, фото

Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, в столице погибли три человека.

Фото: ГСЧС

В ночь на 14 ноября Киев пережил массированную ракетно-дроновую атаку. В городе зафиксированы пожары и разрушения.

По данным ГСЧС, один человек погиб, по меньшей мере 25 человек пострадали. Позже мэр Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, в столице погибло трое людей.

В Подольском районе зафиксировано попадание в многоэтажный дом на уровне 15-го этажа. Спасатели эвакуировали 13 человек.

В Днепровском районе ликвидирован пожар двух квартир на первом этаже пятиэтажного дома площадью 50 кв. м. Спасено 17 человек.

По другому адресу в этом же районе потушен пожар площадью 30 кв. м. Зафиксированы частичные разрушения на 19-м и 21-м этажах.

Также произошёл пожар деревянных зданий спортивной базы на площади 200 кв. м.

В Дарницком районе зафиксировано возгорание на территории школы площадью 5 кв. м.

В Деснянском районе горела квартира в многоэтажке на уровне 7-го этажа. Пожар удалось локализовать. Во время тушения спасено 9 человек, ещё 50 — эвакуировано.

По другому адресу возник пожар в многоэтажном доме на уровне 5–8 этажей. Погиб 1 человек. Спасено 14 человек, среди них один ребёнок. Одного человека деблокировали из-под завалов.

В Соломенском районе загорелись крыша и пятый этаж жилого дома. Спасатели вывели в безопасное место 20 человек.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в жилой дом на уровне 7-го этажа.

Также ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19-го этажа.

В Голосеевском районе обломки ракеты упали на территорию больницы. По другому адресу потушен пожар в здании площадью 15 кв. м.

В Шевченковском районе ликвидировано возгорание на открытой территории.

В Оболонском районе ракета попала в девятиэтажный жилой дом, вызвав пожар квартир с 7-го по 9-й этажи на площади около 100 кв. м. Одного человека удалось спасти, пожар ликвидирован.

На месте работают все экстренные службы.

