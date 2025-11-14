РФ масовано атакувала майже всі райони Києва — є загиблі та поранені, фото

Віталій Кличко повідомив, що, за попередніми даними, у столиці загинуло троє людей.

У ніч на 14 листопада Київ пережив масовану ракетно-дронову атаку. У Києві зафіксували пожежі та руйнування.

За даними ДСНС, одна людина загинула, щонайменше 25 людей постраждали. Але пізніше мер Віталій Кличко повідомив, що, за попередніми даними, у столиці загинуло троє людей.

У Подільському районі зафіксовано влучання в багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Рятувальники евакуювали 13 людей.

У Дніпровському районі ліквідовано пожежу двох квартир на першому поверсі п’ятиповерхового будинку площею 50 кв. м. Врятовано 17 осіб.

За іншою адресою у цьому ж районі загасили пожежу площею 30 кв. м. Зафіксовано часткове руйнування на 19-му та 21-му поверхах.

Також сталася пожежа дерев'яних будівель спортивної бази на площі 200 кв. м.

У Дарницькому районі зафіксовано займання на території школи площею 5 кв. м.

У Деснянському районі горіла квартира у багатоповерхівці на рівні 7-го поверху. Пожежу вдалося локалізувати. Під час гасіння врятовано 9 людей, ще 50 — евакуйовано.

За іншою адресою виникла пожежа у багатоповерхівці на рівні 5–8 поверхів. Загинула 1 людина. Врятовано 14 осіб, серед них одна дитина. Одну людину деблоковано з-під завалів.

У Солом’янському районі загорівся дах та п’ятий поверх житлового будинку. Рятувальники вивели на безпечну територію 20 осіб.

У Святошинському районі зафіксовано влучання в житловий будинок на рівні 7-го поверху.

Також ліквідовано займання у 22-поверховому будинку на рівні 19-го поверху.

У Голосіївському районі уламки ракети впали на територію лікарні. За іншою адресою загашено пожежу в будівлі площею 15 кв. м.

У Шевченківському районі ліквідовано загоряння на відкритій території.

В Оболонському районі ракета влучила у дев’ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу квартир із 7-го по 9-й поверхи на площі близько 100 кв. м. Одну людину вдалося врятувати, пожежу ліквідовано.

На місці залучені всі екстренні служби.

