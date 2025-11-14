Сборная Украины разгромно проиграла Франции в матче отбора ЧМ-2026

Матч на стадионе Парк-де-Пренс завершился победой Франции со счётом 4:0.

Сборная Франции добилась убедительной победы над командой Украины в поединке группы D отбора к чемпионату мира 2026 года. На парижском стадионе "Парк-де-Пренс" хозяева поля обыграли украинцев со счетом 4:0.

Голы: Мбаппе, 55 (с пенальти), 83, Олис.е, 76, Экитике, 88

Таким образом, перед заключительным туром сборная Украины (7 очков) занимает третье место в своей группе отбора на ЧМ-2026, уступая из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Исландии (7 пунктов), которая располагается на второй позиции. Франция (13 баллов) гарантировала себе первое место и оформила выход на Мундиаль. Замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

В последнем туре 16 ноября сборная Украины в номинально-домашнем матче примет Исландию, а Франция на выезде сыграет с Азербайджаном.

