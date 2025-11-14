  1. В Україні
Збірна України розгромно програла Франції у матчі відбору ЧС-2026

08:26, 14 листопада 2025
Матч на стадіоні Парк-де-Пренс завершився перемогою Франції із рахунком 4:0.
Збірна України розгромно програла Франції у матчі відбору ЧС-2026
Фото: Associated Press
Збірна Франції здобула переконливу перемогу над командою України у поєдинку групи D відбору до чемпіонату світу 2026 року. На паризькому стадіоні «Парк-де-Пренс» господарі поля обіграли українців із рахунком 4:0.

Голи: Мбаппе, 55 (з пенальті), 83, Олісе, 76, Екітіке, 88

Таким чином, перед заключним туром збірна України (7 очок) посідає третє місце у своїй групі відбору на ЧС-2026, поступаючись через гіршу різницю забитих і пропущених м'ячів Ісландії (7 пунктів), яка розташовується на другій позиції. Франція (13 балів) гарантувала собі перше місце та оформила вихід на Мундіаль. Замикає квартет Азербайджан (1 очко).

В останньому турі 16 листопада збірна України в номінально домашньому матчі прийме Ісландію, а Франція на виїзді зіграє з Азербайджаном.

футбол спорт

