В Киеве после массированного обстрела перекрыли ряд улиц

08:48, 14 ноября 2025
Задерживается движение автобусов №20.
Киев ночью пережил комбинированный ракетно-дроновый удар. Из-за обстрела перекрыли для движения ряд улиц в центральных районах города и на левом берегу. Об этом сообщил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Движение транспорта перекрыто следующими улицами:

проспектом Лесным (от улицы Милютенко до улицы Кубанской Украины);

улицей Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Довнар-Запольского до перекрестка с улицей Дегтяревской);

улицей Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).

Из-за перекрытия движения транспорта полицией задерживается движение автобусов №20, добавили в КГГА. Движение автобусов организовано без заезда на Столичное шоссе.

Напомним, почти все районы Киева пострадали из-за массированного обстрела. Есть раненые, разбор завалов продолжается.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

