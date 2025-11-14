В Киеве после массированного обстрела перекрыли ряд улиц

Задерживается движение автобусов №20.

Киев ночью пережил комбинированный ракетно-дроновый удар. Из-за обстрела перекрыли для движения ряд улиц в центральных районах города и на левом берегу. Об этом сообщил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Движение транспорта перекрыто следующими улицами:

проспектом Лесным (от улицы Милютенко до улицы Кубанской Украины);

улицей Юрия Ильенко (от перекрестка с улицей Довнар-Запольского до перекрестка с улицей Дегтяревской);

улицей Глубочицкой (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Лукьяновской).

Из-за перекрытия движения транспорта полицией задерживается движение автобусов №20, добавили в КГГА. Движение автобусов организовано без заезда на Столичное шоссе.

Напомним, почти все районы Киева пострадали из-за массированного обстрела. Есть раненые, разбор завалов продолжается.

