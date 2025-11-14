У Києві після масованого обстрілу перекрили низку вулиць

Затримується рух автобусів № 20.

Київ вночі пережив комбінований ракетно-дроновый удар. Через обстріл перекрили для руху низку вулиць у центральних районах міста та на лівому березі. Про це повідомив заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький.

Рух транспорту перекритий такими вулицями:

проспектом Лісовим (від вулиці Мілютенка до вулиці Кубанської України);

вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Довнар-Запольського до перехрестя з вулицею Дегтярівською);

вулицею Глибочицькою ( від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Лукʼянівською).

Через перекриття руху транспорту поліцією затримується рух автобусів № 20, додали у КМДА. Рух автобусів організовано без заїзду на Столичне шосе.

Нагадаємо, майже всі райони Києва постраждали через масований обстріл. Є поранені, розбір завалів триває.

