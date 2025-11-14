Верховный Суд отказал UAnimals в открытии кассационного производства по делу «Зверополиса»

Параллельно UAnimals заявила, что добивается проведения внеплановых проверок «Зверополиса».

Фото: UAnimals

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу UAnimals относительно деятельности сети контактных зоопарков «Зверополис» и не открыл производство.

Как сообщили в UAnimals, суд не открыл производство, поскольку дело в нижестоящих инстанциях рассматривалось по упрощенной процедуре как «дело незначительной сложности».

Это процедурное решение не позволило перейти к рассмотрению вопроса в высшей судебной инстанции Украины.

Активисты отмечают, что продолжат юридическую борьбу, чтобы добиться прекращения деятельности контактных зоопарков, которые, по их словам, содержат диких животных без необходимых разрешений.

Параллельно UAnimals заявила, что добивается проведения внеплановых проверок «Зверополиса». Ответы региональных подразделений Государственной экологической инспекции выявили сразу несколько проблем.

ГЭИ Приднепровского округа заявила, что для внеплановой проверки необходима санкция Министерства экономики и окружающей среды. Материалы для получения разрешения уже переданы.

ГЭИ Столичного округа сослалась на закон №4448-VI, согласно которому инспекция не может проверять ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Сейчас активисты ожидают решение Министерства экономики и окружающей среды о разрешении на проверку и повторно обратились к ГЭИ, подчеркнув ее полномочия в сфере защиты животных.

Еще осенью 2024 года UAnimals подали иск с требованием остановить деятельность сети контактных зоопарков «Зверополис». Министерство защиты окружающей среды официально подтвердило отсутствие разрешений на содержание диких животных у владельцев заведения. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. ГЭИ не предоставила доказательств проведения надлежащей проверки, заявив, что не смогла попасть в помещения зоопарка из-за отсутствия владельца в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.