Верховний Суд відмовив UAnimals у відкритті касаційного провадження у справі «Звірополісу»

10:53, 14 листопада 2025
Паралельно UAnimals заявила, що домагається проведення позапланових перевірок «Звірополісу».
Фото: UAnimals
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу UAnimals щодо діяльності мережі контактних зоопарків «Звірополіс» та не відкрив провадження.

Як повідомили в UAnimals, суд не відкрив провадження, оскільки справа у нижчих інстанціях розглядалася за спрощеною процедурою як «справа незначної складності».

Це процедурне рішення не дозволило перейти до розгляду питання у найвищій інстанції України.

Активісти зазначають, що продовжать юридичну боротьбу, аби домогтися припинення діяльності контактних зоопарків, які, за їхніми словами, утримують диких тварин без необхідних дозволів.

Паралельно UAnimals заявила, що домагається проведення позапланових перевірок «Звірополісу». Відповіді з регіональних підрозділів Державної екологічної інспекції виявили кілька проблем.

  • ДЕІ Придніпровського округу заявила, що для позапланової перевірки потрібен дозвіл Міністерства економіки та довкілля. Матеріали для отримання дозволу вже передано.
  • ДЕІ Столичного округу послалася на закон №4448-VI, згідно з яким інспекція не може перевіряти ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Наразі активісти очікують на рішення Міністерства економіки та довкілля щодо дозволу на перевірку та повторно звернулися до ДЕІ, наголосивши на її повноваженнях у сфері захисту тварин.

Ще восени 2024 року UAnimals подали позов із вимогою зупинити діяльність мережі контактних зоопарків «Звірополіс». Міністерство захисту довкілля офіційно підтвердило відсутність дозволів на утримання диких тварин у власників закладу. Втім суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. ДЕІ не надала доказів проведення належної перевірки, заявивши, що не змогла потрапити до приміщень зоопарку через відсутність власника в Україні.

