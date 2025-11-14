В Тернопольской области бывший адвокат предстанет перед судом за хранение оружия

В Тернопольской области будут судить бывшего адвоката, который незаконно приобрел и хранил автомат и патроны к нему.

В Тернопольской области бывший адвокат приобрел автомат АК-74, а также более двух тысяч патронов к нему, сообщает прокуратура.

«Прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего адвоката – жителя Чертковского района, который незаконно приобрел и хранил боевое оружие и боеприпасы (ч. 1 ст. 263 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый осенью 2024 года через интернет познакомился с жителем города Полтавы и приобрел у него автомат системы Калашникова АК-74, а также целый арсенал патронов - более 670 патронов калибра 7,62 мм и более 1500 патронов калибра 5,45 мм. Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме. Его обнаружили во время санкционированного судом обыска.

Санкция инкриминируемой статьи УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

