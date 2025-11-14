  1. В Україні

На Тернопільщині колишній адвокат постане перед судом за зберігання зброї

15:24, 14 листопада 2025
На Тернопільщині судитимуть колишнього адвоката, який незаконно придбав і зберігав автомат та патрони до нього.
На Тернопільщині колишній адвокат постане перед судом за зберігання зброї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Тернопільській області колишній адвокат придбав автомат АК-74, а також понад дві тисячі патронів до нього, повідомляє прокуратура.

«Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього адвоката – жителя Чортківського району, який незаконно придбав та зберігав бойову зброю та боєприпаси(ч. 1 ст. 263 КК України)»,  йдеться в повідомленні.

За даними слідства, обвинувачений восени 2024 року через інтернет познайомився з жителем міста Полтави і придбав у нього автомат системи Калашникова АК-74, а також цілий арсенал патронів - понад 670 набоїв калібру 7,62 мм та понад 1500 патронів калібру 5,45 мм. Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні Її виявили під час санкціонованого судом обшуку.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд прокуратура зброя адвокат Тернопіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]