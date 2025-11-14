На Тернопільщині колишній адвокат постане перед судом за зберігання зброї

На Тернопільщині судитимуть колишнього адвоката, який незаконно придбав і зберігав автомат та патрони до нього.

В Тернопільській області колишній адвокат придбав автомат АК-74, а також понад дві тисячі патронів до нього, повідомляє прокуратура.

«Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього адвоката – жителя Чортківського району, який незаконно придбав та зберігав бойову зброю та боєприпаси(ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, обвинувачений восени 2024 року через інтернет познайомився з жителем міста Полтави і придбав у нього автомат системи Калашникова АК-74, а також цілий арсенал патронів - понад 670 набоїв калібру 7,62 мм та понад 1500 патронів калібру 5,45 мм. Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні Її виявили під час санкціонованого судом обшуку.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

