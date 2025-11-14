  1. В Украине

Не обязательства, а удобный инструмент: станет ли Дия обязательной для всех украинцев

15:51, 14 ноября 2025
Дия – это «не обязательство, а удобный инструмент», считает заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль.
Не обязательства, а удобный инструмент: станет ли Дия обязательной для всех украинцев
Фото: 24 Канал
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Замминистра цифровой трансформации Валерия Коваль считает, что агрессия России показала успех «Дии», поскольку большое количество украинцев вынужденно выехали за границу и столкнулись со многими бюрократическими процессами в других странах,

Чем полезна «Дия» для граждан Украины

«Мы прошли большой путь к тому, чтобы «Дия» стала поп-культурой. Мы начинали это в 2019 году, когда, будем честными, мало кто верил в успех цифрового государства, государства в смартфоне», – сказала Коваль в интервьюРБК-Украина.

Она добавила, что особенно ощутима ее польза стала тогда, когда люди столкнулись со сложностями в других странах. Ведь «Дия» позволяет «в пару кликов» сделать то, что за границей может занимать недели.

«Мы прошли путь от того, что у нас в мобильном приложении сначала было всего два документа: водительские права и техпаспорт на машину. А сейчас наша целевая аудитория – до 23 миллионов человек, почти 200 услуг в приложении и на портале. 33 документа и еще много сервисов, которых не было онлайн», – рассказала Коваль.

По ее словам, «Дия» масштабировалась «с уровня мобильного приложения с парой опций в большую экосистему, которой пользуется почти каждый украинец».

«Дия» уже интегрировалась в нашу жизнь, это уже нечто знакомое, родное. Если тебе нужно пообщаться с государством, это происходит легким, удобным способом. С каждым годом мы ставим себе еще большие цели, чтобы государство не было «пугающим монстром», – отметила замминистра и добавила, что «государство в целом должно минимизировать общение с гражданами, насколько это можно».

Сможет ли «Дия» предоставлять все государственные услуги

Коваль отметила, что со временем «Дия» может заменить все государственные услуги (за которыми сейчас люди ходят в госучреждения и стоят в очередях).

«Даже не может, а так и будет. Мы над этим работаем круглые сутки. Это – вопрос времени. Есть такие государственные услуги, с которыми человек сталкивается только один раз в жизни. А есть такие, с которыми сталкивается на постоянной основе. Работаем, чтобы онлайн было доступно большинство из них», – рассказала Коваль.

Станет ли «Дия» обязательной для всех украинцев

«Я просто думаю, что со временем будет уменьшаться количество тех, кто ходит в разные государственные учреждения – просто потому, что это будет доступно в пару кликов онлайн», – отметила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Дия Министерство цифровой трансформации

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]