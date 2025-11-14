Не обязательства, а удобный инструмент: станет ли Дия обязательной для всех украинцев

Дия – это «не обязательство, а удобный инструмент», считает заместитель министра цифровой трансформации Украины Валерия Коваль.

Замминистра цифровой трансформации Валерия Коваль считает, что агрессия России показала успех «Дии», поскольку большое количество украинцев вынужденно выехали за границу и столкнулись со многими бюрократическими процессами в других странах,

Чем полезна «Дия» для граждан Украины

«Мы прошли большой путь к тому, чтобы «Дия» стала поп-культурой. Мы начинали это в 2019 году, когда, будем честными, мало кто верил в успех цифрового государства, государства в смартфоне», – сказала Коваль в интервьюРБК-Украина.

Она добавила, что особенно ощутима ее польза стала тогда, когда люди столкнулись со сложностями в других странах. Ведь «Дия» позволяет «в пару кликов» сделать то, что за границей может занимать недели.

«Мы прошли путь от того, что у нас в мобильном приложении сначала было всего два документа: водительские права и техпаспорт на машину. А сейчас наша целевая аудитория – до 23 миллионов человек, почти 200 услуг в приложении и на портале. 33 документа и еще много сервисов, которых не было онлайн», – рассказала Коваль.

По ее словам, «Дия» масштабировалась «с уровня мобильного приложения с парой опций в большую экосистему, которой пользуется почти каждый украинец».

«Дия» уже интегрировалась в нашу жизнь, это уже нечто знакомое, родное. Если тебе нужно пообщаться с государством, это происходит легким, удобным способом. С каждым годом мы ставим себе еще большие цели, чтобы государство не было «пугающим монстром», – отметила замминистра и добавила, что «государство в целом должно минимизировать общение с гражданами, насколько это можно».

Сможет ли «Дия» предоставлять все государственные услуги

Коваль отметила, что со временем «Дия» может заменить все государственные услуги (за которыми сейчас люди ходят в госучреждения и стоят в очередях).

«Даже не может, а так и будет. Мы над этим работаем круглые сутки. Это – вопрос времени. Есть такие государственные услуги, с которыми человек сталкивается только один раз в жизни. А есть такие, с которыми сталкивается на постоянной основе. Работаем, чтобы онлайн было доступно большинство из них», – рассказала Коваль.

Станет ли «Дия» обязательной для всех украинцев

«Я просто думаю, что со временем будет уменьшаться количество тех, кто ходит в разные государственные учреждения – просто потому, что это будет доступно в пару кликов онлайн», – отметила она.

