Не зобов'язання, а зручний інструмент: чи стане Дія обов'язковою для всіх українців

Дія – це «не зобов'язання, а зручний інструмент», каже заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.

Фото: 24 Канал

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль вважає, що агресія Росії показала успіх «Дії», оскільки велика кількість українців вимушено виїхали за кордон і стикнулися з багатьма бюрократичними процесами в інших країнах.

Чим корисна «Дія» для громадян України

«Ми пройшли великий шлях до того, щоб «Дія» стала поп-культурою. Ми починали це у 2019 році, коли, будемо чесними, мало хто вірив в успіх цифрової держави, держави у смартфоні», – сказала Коваль в інтерв'ю РБК-Україна.

Вона додала, що особливо відчутною її користь стала тоді, коли люди стикнулися зі складнощами в інших країнах. Адже «Дія» дозволяє «в пару кліків» зробити те, що за кордоном може займати тижні.

«Ми пройшли шлях від того, що в нас в мобільному застосунку спершу було всього два документи: водійські права і техпаспорт на машину. А зараз наша цільова аудиторія - до 23 мільйонів людей, майже 200 послуг в застосунку та на порталі. 33 документи й ще багато сервісів, яких не існувало онлайн», – розповіла Коваль.

За її словами, «Дія» масштабувалась «з рівня мобільного застосунку з парою опцій до великої екосистеми, якою користується майже кожен українець».

«Дія» вже інтегрувалася в наше життя, це вже щось знайоме, рідне. Якщо тобі треба поспілкуватися з державою, це відбувається в легкий, зручний спосіб. Із кожним роком ми ставимо собі ще більші цілі, щоб держава не була «лячним монстром», – зазначила заступниця міністра і додала, що «держава в цілому має мінімізувати спілкування з громадянами, наскільки це можна».

Чи зможе «Дія» надавати всі державні послуги

Коваль зауважила, що з часом «Дія» може замінити всі державні послуги (за якими зараз люди ходять в держустанови й стоять у чергах).

«Навіть не може, а так і буде. Ми над цим працюємо цілодобово. Це - питання часу. Є такі державні послуги, з якими людина стикається лише раз у житті. А є такі, з якими стикається на постійній основі. Працюємо, щоб онлайн була доступна більшість з них», – розповіла Коваль.

Чи стане «Дія» обов'язковою для всіх українців

«Я просто думаю, що з часом буде зменшуватись кількість тих, хто ходить в різні державні установи - просто тому, що це буде доступне в пару кліків онлайн», – зауважила вона.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.