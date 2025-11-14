  1. В Україні

Не зобов'язання, а зручний інструмент: чи стане Дія обов'язковою для всіх українців

15:51, 14 листопада 2025
Дія – це «не зобов'язання, а зручний інструмент», каже заступниця міністра цифрової трансформації України Валерія Коваль.
Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль вважає, що агресія Росії показала успіх «Дії», оскільки велика кількість українців вимушено виїхали за кордон і стикнулися з багатьма бюрократичними процесами в інших країнах.

Чим корисна «Дія» для громадян України

«Ми пройшли великий шлях до того, щоб «Дія» стала поп-культурою. Ми починали це у 2019 році, коли, будемо чесними, мало хто вірив в успіх цифрової держави, держави у смартфоні», – сказала Коваль в інтерв'ю  РБК-Україна.

Вона додала, що особливо відчутною її користь стала тоді, коли люди стикнулися зі складнощами в інших країнах. Адже «Дія» дозволяє «в пару кліків» зробити те, що за кордоном може займати тижні.

«Ми пройшли шлях від того, що в нас в мобільному застосунку спершу було всього два документи: водійські права і техпаспорт на машину. А зараз наша цільова аудиторія - до 23 мільйонів людей, майже 200 послуг в застосунку та на порталі. 33 документи й ще багато сервісів, яких не існувало онлайн», – розповіла Коваль.

За її словами, «Дія» масштабувалась «з рівня мобільного застосунку з парою опцій до великої екосистеми, якою користується майже кожен українець».

«Дія» вже інтегрувалася в наше життя, це вже щось знайоме, рідне. Якщо тобі треба поспілкуватися з державою, це відбувається в легкий, зручний спосіб. Із кожним роком ми ставимо собі ще більші цілі, щоб держава не була «лячним монстром», – зазначила заступниця міністра і додала, що «держава в цілому має мінімізувати спілкування з громадянами, наскільки це можна».

Чи зможе «Дія» надавати всі державні послуги

Коваль зауважила, що з часом «Дія» може замінити всі державні послуги (за якими зараз люди ходять в держустанови й стоять у чергах).

«Навіть не може, а так і буде. Ми над цим працюємо цілодобово. Це - питання часу. Є такі державні послуги, з якими людина стикається лише раз у житті. А є такі, з якими стикається на постійній основі. Працюємо, щоб онлайн була доступна більшість з них», – розповіла Коваль.

Чи стане «Дія» обов'язковою для всіх українців

«Я просто думаю, що з часом буде зменшуватись кількість тих, хто ходить в різні державні установи - просто тому, що це буде доступне в пару кліків онлайн», – зауважила вона.

