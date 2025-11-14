Гетманцев заявил об отсутствии детенизации игорного бизнеса, несмотря на рост налогов

За 10 месяцев 2025 года игорный бизнес уплатил в бюджет 14,6 млрд грн налогов, отметил Даниил Гетманцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Игральный бизнес уплатил в бюджет 14,6 млрд грн налогов за 10 месяцев 2025 года. Об этом сообщил председатель финансового комитета парламента Даниил Гетманцев. По его словам, поступления выросли лишь на 0,2% по сравнению с прошлым годом.

Гетманцев подчёркивает, что несмотря на увеличение выторга в сфере, уплата ключевых налогов даже уменьшилась. НДФЛ с выигрышей сократился на 0,16 млрд грн, налог на доход от азартных игр — на 0,12 млрд грн.

В октябре 2025 года выторг в отрасли достиг 5,2 млрд грн — это на 8,4% больше, чем в декабре 2024 года и самый высокий показатель с момента фискализации. В то же время Гетманцев заявляет, что это не означает детенизацию, ведь рынок продолжает работать со значительными схемами уклонения.

По оценкам парламентария, бюджет ежегодно теряет около 20 млрд грн из-за занижения выплаченных выигрышей, манипуляций в декларациях по налогу на прибыль и подмены понятий «выигрыш» и «возврат».

Гетманцев призвал Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности активизировать работу на рынке азартных игр и обеспечить полноту уплаты налогов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.