  1. В Україні

Гетманцев заявив про відсутність детінізації грального бізнесу попри зростання податків

13:21, 14 листопада 2025
За 10 місяців 2025 року гральний бізнес сплатив до бюджету 14,6 млрд грн податків, зазначив Данило Гетманцев.
Фото: Данило Гетманцев
Гральний бізнес сплатив до бюджету 14,6 млрд грн податків за 10 місяців 2025 року. Про це повідомив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев. За його словами, надходження зросли лише на 0,2% порівняно з минулим роком.

Гетманцев наголошує, що попри збільшення виторгу у сфері, сплата ключових податків навіть зменшилася. ПДФО з виграшів скоротився на 0,16 млрд грн, податок на дохід від азартних ігор — на 0,12 млрд грн.

У жовтні 2025 року виторг у галузі досяг 5,2 млрд грн — це на 8,4% більше, ніж у грудні 2024 року та найвищий показник з моменту фіскалізації. Водночас Гетманцев заявляє, що це не означає детінізацію, адже ринок продовжує працювати зі значними схемами ухилення.

За оцінками парламентаря, бюджет щороку втрачає близько 20 млрд грн через заниження виплачених виграшів, маніпуляції в деклараціях з податку на прибуток та підміну понять «виграш» і «повернення».

Гетманцев закликав Державну податкову службу та Бюро економічної безпеки активізувати роботу на ринку азартних ігор та забезпечити повноту сплати податків.

