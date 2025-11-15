Укрзализныця перестраивает расписание поездов до Конотопа – что изменится

Изменения учитывают безопасность и устраняют дублирование поездов в Сумской области.

Укрзализныця обновила расписания поездов до Конотопа в Сумской области, несмотря на атаки на инфраструктуру, чтобы обеспечить тактовое сообщение и запас мест.

Так, по данным компании, на начало ноября до Конотопа курсировали 6-8 пар пассажирских поездов и 1 региональный, но утренние рейсы из Киева прибывали с разницей 20 минут при низкой заполненности. Дублирование устранят, расписания пересмотрят для равномерных интервалов в течение дня и минимизации ночных стоянок в опасных зонах.

Основные изменения:

• дополнительно +100 мест в поездах №115 и №779 для сумских, конотопских и шосткинских пассажиров;

• региональный №896/895 будет отправляться из Конотопа в 6:50;

• «пиковый» №778 — с +200 местами; №773 будет прибывать в Киев в 17:30.

Окончательное расписание будет опубликовано в ближайшие дни для стабильного и безопасного сообщения с Сумщиной.

