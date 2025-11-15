  1. В Украине

Укрзализныця перестраивает расписание поездов до Конотопа – что изменится

12:06, 15 ноября 2025
Изменения учитывают безопасность и устраняют дублирование поездов в Сумской области.
Укрзализныця перестраивает расписание поездов до Конотопа – что изменится
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрзализныця обновила расписания поездов до Конотопа в Сумской области, несмотря на атаки на инфраструктуру, чтобы обеспечить тактовое сообщение и запас мест.

Так, по данным компании, на начало ноября до Конотопа курсировали 6-8 пар пассажирских поездов и 1 региональный, но утренние рейсы из Киева прибывали с разницей 20 минут при низкой заполненности. Дублирование устранят, расписания пересмотрят для равномерных интервалов в течение дня и минимизации ночных стоянок в опасных зонах.

Основные изменения: 

    дополнительно +100 мест в поездах №115 и №779 для сумских, конотопских и шосткинских пассажиров; 

    региональный №896/895 будет отправляться из Конотопа в 6:50; 

    «пиковый» №778 — с +200 местами; №773 будет прибывать в Киев в 17:30.

Окончательное расписание будет опубликовано в ближайшие дни для стабильного и безопасного сообщения с Сумщиной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Сумы Конотоп Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизация — не индульгенция: ВАКС разоблачил попытку обвиняемого избежать наказания

Желание служить в армии не может быть оправданием для коррупции: судьи подчеркивают, что закон не отступает даже перед каской и бронежилетом.

ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Билет «на доработке»: как одессита оставили без отсрочки из-за ошибок в «Резерв+»

Суд в Одессе засвидетельствовал: проблемы с госреестрами не оправдывают нарушение прав человека – даже когда речь идет о военно-учетном документе.

Конфискация животных сквозь призму административного права

Отсутствие протокола об изъятии сделало невозможной конфискацию собаки: практика Ямпольского районного суда Сумской области.

От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]