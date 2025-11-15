Укрзалізниця перебудовує розклад поїздів до Конотопа – що зміниться
Укрзалізниця оновила розклади поїздів до Конотопа на Сумщині, попри атаки на інфраструктуру, щоб забезпечити тактове сполучення та запас місць.
Так, за даними компанії, на початок листопада до Конотопа курсували 6-8 пар пасажирських поїздів і 1 регіональний, але ранкові рейси з Києва прибували з різницею 20 хвилин при низькій заповненості. Дублювання усунуть, розклади переглянуть для рівномірних інтервалів протягом дня та мінімізації нічних стоянок у небезпечних зонах.
Основні зміни:
· додатково +100 місць у поїздах №115 і №779 для сумських, конотопських та шосткинських пасажирів;
· регіональний №896/895 вирушатиме з Конотопа о 6:50;
· «піковий» №778 — з +200 місцями; №773 прибуватиме до Києва о 17:30.
Фінальний розклад опублікують найближчими днями для стабільного та безпечного сполучення з Сумщиною.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.