Укрзалізниця перебудовує розклад поїздів до Конотопа – що зміниться

12:06, 15 листопада 2025
Зміни враховують безпеку та усувають дублювання поїздів на Сумщині.
Укрзалізниця оновила розклади поїздів до Конотопа на Сумщині, попри атаки на інфраструктуру, щоб забезпечити тактове сполучення та запас місць.

Так, за даними компанії, на початок листопада до Конотопа курсували 6-8 пар пасажирських поїздів і 1 регіональний, але ранкові рейси з Києва прибували з різницею 20 хвилин при низькій заповненості. Дублювання усунуть, розклади переглянуть для рівномірних інтервалів протягом дня та мінімізації нічних стоянок у небезпечних зонах.

Основні зміни:

·      додатково +100 місць у поїздах №115 і №779 для сумських, конотопських та шосткинських пасажирів;

·      регіональний №896/895 вирушатиме з Конотопа о 6:50;

·      «піковий» №778 — з +200 місцями; №773 прибуватиме до Києва о 17:30.

Фінальний розклад опублікують найближчими днями для стабільного та безпечного сполучення з Сумщиною.

 

