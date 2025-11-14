В Киеве на взятке в 160 тысяч долларов США задержан глава одной из политических партий Украины — СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали по подозрению в мошенничестве руководителя одной из политических партий Украины, продававшего места в партийном списке за 160 тысяч долларов США.

В Киеве задержан руководитель одной из политических партий Украины, который по версии следствия, торговал «проходными позициями» партийного списка, обещая клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах, сообщает СБУ.

«Несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленного подлога учредительных документов, фигурант торговал «проходными позициями» партийного списка, обещая клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка задержали фигуранта в одном из киевских ресторанов, когда он получил 160 тысяч долларов США за включение лица в партию.

«По материалам дела, среди прочего, фигурант публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине. Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призвал к срыву мобилизации. Для распространения деструктивного контента задержанный использовал собственные страницы в соцсетях с общим количеством почти полмиллиона подписчиков», – указано в сообщении.

В ходе обысков у фигуранта обнаружены техника и документы с доказательствами мошеннических действий.

«Сейчас ему поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Фигурант находится под стражей с альтернативой залога в 6 млн. 725 тыс. грн. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – добавили в СБУ.

Стоит отметить, что по данным «РБК-Украина» речь идет об основателе и председателе партии «Гарант» Валерии Токаре.

