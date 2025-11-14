  1. В Украине

В Киеве на взятке в 160 тысяч долларов США задержан глава одной из политических партий Украины — СБУ

17:50, 14 ноября 2025
Служба безопасности и Национальная полиция задержали по подозрению в мошенничестве руководителя одной из политических партий Украины, продававшего места в партийном списке за 160 тысяч долларов США.
В Киеве на взятке в 160 тысяч долларов США задержан глава одной из политических партий Украины — СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве задержан руководитель одной из политических партий Украины, который по версии следствия, торговал «проходными позициями» партийного списка, обещая клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах, сообщает СБУ.

«Несмотря на то, что в октябре этого года суд аннулировал регистрацию этой политсилы из-за выявленного подлога учредительных документов, фигурант торговал «проходными позициями» партийного списка, обещая клиентам статус народного депутата на следующих парламентских выборах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что стражи порядка задержали фигуранта в одном из киевских ресторанов, когда он получил 160 тысяч долларов США за включение лица в партию.

«По материалам дела, среди прочего, фигурант публично распространял фейки о Силах обороны и общественно-политической ситуации в Украине. Также он распространял кремлевские нарративы об оперативной обстановке на фронте и призвал к срыву мобилизации. Для распространения деструктивного контента задержанный использовал собственные страницы в соцсетях с общим количеством почти полмиллиона подписчиков», – указано в сообщении.

В ходе обысков у фигуранта обнаружены техника и документы с доказательствами мошеннических действий.

«Сейчас ему поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Фигурант находится под стражей с альтернативой залога в 6 млн. 725 тыс. грн. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – добавили в СБУ.

Стоит отметить, что по данным «РБК-Украина» речь идет об основателе и председателе партии «Гарант» Валерии Токаре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ мошенник Киев задержание партия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]