17:50, 14 листопада 2025
Служба безпеки та Національна поліція затримали за підозрою у шахрайстві керівника однієї з політичних партій України, який продавав місця в партійному списку за 160 тисяч доларів США.
В Києві на хабарі у 160 тисяч доларів США затримано очільника однієї з політичних партій України — СБУ
В Києві затримано керівника однієї із політичних партій України, який за версією слідства, торгував «прохідними позиціями» партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах, повідомляє СБУ.

«Попри те, що у жовтні цього року суд анулював реєстрацію цієї політсили через виявлену підробку установчих документів, фігурант торгував «прохідними позиціями» партійного списку, обіцяючи клієнтам статус народного депутата на наступних парламентських виборах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали фігуранта в одному з київських ресторанів, коли він отримав 160 тисяч доларів США за включення особи до партії.

«За матеріалами справи, серед іншого, фігурант публічно поширював фейки про Сили оборони та суспільно-політичну ситуацію в Україні. Також він розповсюджував кремлівські наративи про оперативну обстановку на фронті та закликав до зриву мобілізації. Для поширення деструктивного контенту затриманий використовував власні сторінки у соцмережах із загальною кількістю майже пів мільйона підписників» – вказано у повідомленні.

Під час обшуків у фігуранта виявлено техніку і документи з доказами шахрайських дій.

«Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Фігурант знаходиться під вартою з альтернативою застави в 6 млн 725 тис. грн. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – додали в СБУ.

Варто зазначити, що за даними «РБК-Україна» мова йде про засновника і голову партії «Гарант» Валерія Токаря.

