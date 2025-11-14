  1. В Украине
Совет судей разрешил использовать старую электронную подпись после смены фамилии судьи – но есть нюанс

16:51, 14 ноября 2025
Судья вправе временно использовать действующий КЭП, выданный на предыдущую фамилию, до момента оформления нового КЭП.
Совет судей Украины опубликовал разъяснения относительно действий судей в случае смены фамилии — в частности после заключения брака — и влияния этого процесса на возможность осуществления правосудия. Документ принят для предупреждения рисков перерыва в работе судей в ЕСИТС из-за задержек в обновлении документов.

Изменение фамилии не прекращает полномочия судьи

В ССУ подчеркнули: смена фамилии является формально-технической процедурой и не может быть основанием для остановки осуществления правосудия.

Почему возникает проблема с КЭП

Судья подписывает все электронные документы в ЕСИТС квалифицированной электронной подписью (КЭП). После юридической смены фамилии сертификат КЭП формально теряет актуальность, однако его обновление требует времени — от замены паспорта до оформления нового сертификата в АЦСК.

Совет судей решил:

Обратить внимание, что в период между государственной регистрацией брака и получением документов, необходимых для оформления новой квалифицированной электронной подписи, судья не утрачивает свою правосубъектность, остается тем же физическим лицом, уполномоченным на осуществление правосудия, и, соответственно, до момента оформления нового КЭП имеет право временно использовать действующую подпись, выданную на предыдущую фамилию, если:

  • сертификат не отозван,
  • срок его действия не истек.

В соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» после получения соответствующего свидетельства в отделе ГРАГС, в частности в случае смены судьей фамилии, Рада судей Украины рекомендует придерживаться следующего алгоритма действий:

  • письменно уведомить руководителя аппарата суда (кадровую службу суда), соответствующее территориальное управление ГСА Украины, ГП ИСС и администратора подсистемы «Электронный суд» о факте смены фамилии и намерении оформить новый КЭП;
  • обратиться в ЦНАП или ГМС для получения нового паспорта гражданина Украины (ID-карты);
  • после получения нового паспорта обратиться по установленной форме (№1ДР) в налоговую инспекцию по месту регистрации или через ЦНАП для получения карточки налогоплательщика (РНОКПП) с обновленной фамилией;
  • для получения нового сертификата КЭП на обновленную фамилию обратиться в аккредитованный центр сертификации ключей (АЦСК) (при ГСА, ИДД Минюста или другом государственном органе).

судья Рада судей Украины

