Рада суддів дозволила використовувати старий електронний підпис після зміни прізвища судді – але є але

Суддя має право тимчасово використовувати чинний КЕП, виданий на попереднє прізвище, до моменту оформлення нового КЕП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України оприлюднила роз’яснення щодо дій суддів у разі зміни прізвища — зокрема після укладення шлюбу — та впливу цього процесу на можливість здійснення правосуддя. Документ ухвалено для запобігання ризикам переривання роботи суддів у ЄСІТС через затримки в оновленні документів.

Зміна прізвища не припиняє повноваження судді

У РСУ наголосили: зміна прізвища є формально-технічною процедурою та не може бути підставою для зупинення здійснення правосуддя.

Чому виникає проблема з КЕП

Суддя підписує всі електронні документи в ЄСІТС кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Після юридичної зміни прізвища сертифікат КЕП формально втрачає актуальність, але його оновлення вимагає певного часу — від заміни паспорта до оформлення нового сертифіката в АЦСК.

Рада суддів вирішила:

Звернути увагу, що у період між державною реєстрацією шлюбу та отриманням документів, необхідних для оформлення нового кваліфікованого електронного підпису, суддя не втрачає свою правосуб’єктність, залишається тією самою фізичною особою, уповноваженою на здійснення правосуддя і відповідно до моменту оформлення нового КЕП, має право тимчасово використовувати чинний КЕП, виданий на попереднє прізвище, якщо:

сертифікат не відкликаний,

строк його дії не сплив,

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» після отримання відповідного свідоцтво у відділі ДРАЦС, зокрема у разі зміни суддею прізвища, Рада суддів України рекомендує дотримуватися наступного алгоритму дій:

письмово повідомити керівника апарату суду (кадрову службу суду), відповідне територіальне управління ДСА України, ДП ІСС та адміністратора підсистеми «Електронний суд» про факт зміни прізвища та намір оформити новий КЕП;

звернутися до ЦНАП або ДМС для отримання нового паспорта громадянина України (ID-картки);

(ID-картки); після отримання нового паспорта звернутися за встановленою формою (№1ДР) до податкової інспекції за місцем реєстрації або через ЦНАП для отримання картки платника податків (РНОКПП) із оновленим прізвищем;

із оновленим прізвищем; для отримання нового сертифіката КЕПна оновлене прізвище, звернутися до акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) (при ДСА, ІДД Мін’юсту або іншому державному органі).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.