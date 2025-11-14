  1. В Украине

У Госреестре вещных прав на недвижимое имущество регистрационные действия теперь можно подтверждать через «Дія Підпис»

17:24, 14 ноября 2025
Государственные регистраторы, государственные и частные нотариусы, а также государственные и частные исполнители смогут подтверждать регистрационные действия в ГРВП с помощью квалифицированной электронной подписи Дія ID.
Государственное предприятие «Национальные информационные системы» модернизировало программное обеспечение ГРВП, добавив возможность подтверждать регистрационные действия с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис (Дія ID). Об этом сообщили в ГП НАИС.

«Это обеспечивает дополнительный уровень идентификации государственных регистраторов и усиливает защиту данных Государственного реестра прав», — говорится в заявлении.

Указывается, что с 17 ноября новая функция доступна для:

  • государственных регистраторов, работающих в составе субъектов государственной регистрации прав;
  • государственных и частных нотариусов;
  • государственных и частных исполнителей.

Для активации функционала необходимо обратиться в ГП «НАИС» с соответствующим заявлением (образец заявления).

Также в НАИС добавили, что для удобства пользователей подготовлена Инструкция по подтверждению государственным регистратором регистрационного действия в Государственном реестре прав через Дія.Підпис. Ознакомиться с ней можно на сайте НАИС в разделе: «Имущество и обременения» → «Государственный реестр прав на недвижимое имущество» → «Методические рекомендации» и «Словари».

