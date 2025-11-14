У Держреєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії тепер можна підтверджувати через «Дія Підпис»
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» модернізувало програмне забезпечення ДРРП, додавши можливість підтверджувати реєстраційні дії за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID). Про це повідомили у ДП НАІС.
«Це забезпечує додатковий рівень ідентифікації державних реєстраторів та посилює захист даних Державного реєстру прав», - йдеться у заяві.
Зазначається, що з 17 листопада нова функція доступна для:
- державних реєстраторів, які працюють у складі суб’єктів державної реєстрації прав;
- державних та приватних нотаріусів;
- державних та приватних виконавців.
Для активації функціоналу необхідно звернутися до ДП «НАІС» із відповідною заявою (зразок заяви).
Також У НАІС додали, що для зручності користувачів підготовлено Інструкцію з підтвердження державним реєстратором реєстраційної дії в Державному реєстрі прав через Дія.Підпис. Переглянути її можна на сайті НАІС у розділі: «Майно та обтяження» → «Державний реєстр прав на нерухоме майно» → «Методичні рекомендації» та «Словники».
