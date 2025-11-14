У Держреєстрі речових прав на нерухоме майно реєстраційні дії тепер можна підтверджувати через «Дія Підпис»

Державні реєстратори державні та приватні нотаріуси, а також державні та приватні виконавців зможуть підтверджувати реєстраційні дії в ДРРП за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія ID.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» модернізувало програмне забезпечення ДРРП, додавши можливість підтверджувати реєстраційні дії за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія.Підпис (Дія ID). Про це повідомили у ДП НАІС.

«Це забезпечує додатковий рівень ідентифікації державних реєстраторів та посилює захист даних Державного реєстру прав», - йдеться у заяві.

Зазначається, що з 17 листопада нова функція доступна для:

державних реєстраторів, які працюють у складі суб’єктів державної реєстрації прав;

державних та приватних нотаріусів;

державних та приватних виконавців.

Для активації функціоналу необхідно звернутися до ДП «НАІС» із відповідною заявою (зразок заяви).

Також У НАІС додали, що для зручності користувачів підготовлено Інструкцію з підтвердження державним реєстратором реєстраційної дії в Державному реєстрі прав через Дія.Підпис. Переглянути її можна на сайті НАІС у розділі: «Майно та обтяження» → «Державний реєстр прав на нерухоме майно» → «Методичні рекомендації» та «Словники».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.