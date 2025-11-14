  1. В Украине

Выходные без «темноты»: Укрэнерго прогнозирует смягчение графиков отключений электроэнергии

18:26, 14 ноября 2025
По данным Укрэнерго, солнечная погода и снижение потребления позволят сократить ограничения для бытовых потребителей.
Выходные без «темноты»: Укрэнерго прогнозирует смягчение графиков отключений электроэнергии
Фото: facebook.com/npcukrenergo
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине на выходных 15–16 ноября 2025 года ожидается смягчение графиков отключений электроэнергии для бытовых потребителей благодаря солнечной погоде. Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Зайченко пояснил, что из-за российских терактов на энергетическую инфраструктуру трудно точно прогнозировать графики, поскольку неизвестно время следующих атак. Однако текущие прогнозы указывают на теплую и солнечную погоду, которая будет способствовать солнечной генерации и уменьшит общее потребление электроэнергии.

«Мы ожидаем снижения потребления, которое также связано с тем, что будут выходные дни. Поэтому для бытовых потребителей продолжительность ограничений будет снижена», — подтвердил Зайченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

свет Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]