Выходные без «темноты»: Укрэнерго прогнозирует смягчение графиков отключений электроэнергии

По данным Укрэнерго, солнечная погода и снижение потребления позволят сократить ограничения для бытовых потребителей.

Фото: facebook.com/npcukrenergo

В Украине на выходных 15–16 ноября 2025 года ожидается смягчение графиков отключений электроэнергии для бытовых потребителей благодаря солнечной погоде. Об этом сообщил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

Зайченко пояснил, что из-за российских терактов на энергетическую инфраструктуру трудно точно прогнозировать графики, поскольку неизвестно время следующих атак. Однако текущие прогнозы указывают на теплую и солнечную погоду, которая будет способствовать солнечной генерации и уменьшит общее потребление электроэнергии.

«Мы ожидаем снижения потребления, которое также связано с тем, что будут выходные дни. Поэтому для бытовых потребителей продолжительность ограничений будет снижена», — подтвердил Зайченко.

