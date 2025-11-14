Вихідні без «темряви»: Укренерго прогнозує пом’якшення графіків відключень електроенергії

За даними Укренерго, сонячна погода та зниження споживання дозволять скоротити обмеження для побутових споживачів.

В Україні на вихідних 15–16 листопада 2025 року очікується пом'якшення графіків відключень електроенергії для побутових споживачів завдяки сонячній погоді. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

Зайченко пояснив, що через російські теракти на енергетичну інфраструктуру важко точно прогнозувати графіки, оскільки невідомий час наступних атак. Однак поточні прогнози вказують на теплу та сонячну погоду, яка сприятиме сонячній генерації та зменшить загальне споживання електроенергії.

«Ми очікуємо зниження споживання, яке також пов'язане із тим, що будуть вихідні дні. Тому для побутових споживачів тривалість обмежень буде знижено», — підтвердив Зайченко.

