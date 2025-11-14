В Украине начали серийное производство дронов-перехватчиков «шахидов»

Технологию «Octopus» передали трем производителям, еще одиннадцать готовят производственные линии.

Фото: Міноборони

Минобороны сообщило о запуске серийного производства украинского дрона-перехватчика «шахидов» под названием «Octopus». Технология, разработанная Вооруженными силами Украины и проверенная в боевых условиях, уже передана трем производителям, а еще одиннадцать компаний готовят производственные линии.

Дрон «Octopus» способен работать ночью, в условиях радиоэлектронного подавления и на низких высотах, эффективно перехватывая вражеские беспилотники. По данным Минобороны, серийное производство позволит быстрее обеспечить защиту украинского неба.

