В Україні розпочали серійне виробництво дронів-перехоплювачів «шахедів»

Міноборони повідомило про запуск серійного виробництва українського дрона-перехоплювача «шахедів» під назвою «Octopus». Технологію, розроблену Збройними силами України та перевірену в бойових умовах, уже передали трьом виробникам, а ще одинадцять компаній готують виробничі лінії.

Дрон «Octopus» здатен працювати вночі, за умов радіоелектронного придушення та на низьких висотах, ефективно перехоплюючи ворожі безпілотники. За даними Міноборони, серійне виробництво дозволить швидше забезпечити захист українського неба.

