Более 250 тысяч украинцев ежегодно нуждаются в реабилитации – АПМО

21:07, 14 ноября 2025
Ассоциация прифронтовых городов отмечает, что в перспективе до 6 млн украинцев могут нуждаться в поддержке.
Более трех лет войны значительно усилили потребность украинцев в физической и психологической реабилитации, сообщили в Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПМО). По данным организации, ежегодно более 250 тысяч человек, в том числе военные, гражданские и дети, нуждаются в такой поддержке. В перспективе количество ветеранов и пострадавших может достичь 5-6 миллионов.

В пресс-релизе АПМГ отмечается, что Всемирная организация здравоохранения определила реабилитацию и ментальное здоровье приоритетами для Украины. Доля реабилитационных услуг в государственной программе медицинских гарантий выросла с 1,2% в 2020 году до примерно 4% в 2025 году. Сейчас 495 медицинских учреждений предоставляют эти услуги, обеспечивая более 12 тысяч сеансов ежедневно.

Однако в прифронтовых регионах ситуация остается сложной из-за нехватки специалистов, их профессионального выгорания и ограниченной доступности услуг. Жителям отдаленных населенных пунктов трудно добраться до реабилитационных центров. Психологические службы перегружены, а спрос на них растет. Проблемы также возникают с обеспечением высокотехнологичными протезами и специализированной реабилитацией в районах, приближенных к фронту.

АПМГ предлагает ряд мер для решения этих проблем:

  • ввести государственную программу поддержки реабилитационных специалистов, которая будет включать достойную зарплату, служебное жилье, страхование и обучение;
  • создать единый маршрут реабилитации в системе eHealth, который будет охватывать путь от ранения до социальной адаптации;
  • сформировать национальный банк вспомогательных средств реабилитации для бесперебойного обеспечения потребностей;
  • а также интегрировать принципы безбарьерности в медицинских центрах, транспорте и цифровых сервисах.

