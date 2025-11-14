Понад 250 тисяч українців щороку потребують реабілітації – АПМГ

Асоціація прифронтових міст зазначає що в перспективі до 6 млн українців можуть потребувати підтримки.

Більше трьох років війни значно посилили потребу українців у фізичній та психологічній реабілітації, повідомили в Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ). За даними організації, щороку понад 250 тисяч осіб, зокрема військові, цивільні та діти, потребують такої підтримки. У перспективі кількість ветеранів і постраждалих може сягнути 5-6 мільйонів.

У прес-релізі АПМГ зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров’я визначила реабілітацію та ментальне здоров’я пріоритетами для України. Частка реабілітаційних послуг у державній програмі медичних гарантій зросла з 1,2% у 2020 році до приблизно 4% у 2025 році. Наразі 495 медичних закладів надають ці послуги, забезпечуючи понад 12 тисяч сеансів щодня.

Однак у прифронтових регіонах ситуація залишається складною через брак фахівців, їхнє професійне вигорання та обмежену доступність послуг. Жителям віддалених населених пунктів важко дістатися до реабілітаційних центрів. Психологічні служби перевантажені, а попит на них зростає. Проблеми також виникають із забезпеченням високотехнологічними протезами та спеціалізованою реабілітацією в районах, наближених до фронту.

АПМГ пропонує низку заходів для вирішення цих проблем:

запровадити державну програму підтримки реабілітаційних фахівців, яка включатиме гідну зарплату, службове житло, страхування та навчання;

створити єдиний маршрут реабілітації в системі eHealth, що охоплюватиме шлях від поранення до соціальної адаптації;

сформувати національний банк допоміжних засобів реабілітації для безперебійного забезпечення потреб;

а також інтегрувати принципи безбар’єрності в медичних центрах, транспорті та цифрових сервісах.

