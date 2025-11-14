  1. В Україні

Понад 250 тисяч українців щороку потребують реабілітації – АПМГ

21:07, 14 листопада 2025
Асоціація прифронтових міст зазначає що в перспективі до 6 млн українців можуть потребувати підтримки.
Понад 250 тисяч українців щороку потребують реабілітації – АПМГ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Більше трьох років війни значно посилили потребу українців у фізичній та психологічній реабілітації, повідомили в Асоціації прифронтових міст та громад (АПМГ). За даними організації, щороку понад 250 тисяч осіб, зокрема військові, цивільні та діти, потребують такої підтримки. У перспективі кількість ветеранів і постраждалих може сягнути 5-6 мільйонів.

У прес-релізі АПМГ зазначається, що Всесвітня організація охорони здоров’я визначила реабілітацію та ментальне здоров’я пріоритетами для України. Частка реабілітаційних послуг у державній програмі медичних гарантій зросла з 1,2% у 2020 році до приблизно 4% у 2025 році. Наразі 495 медичних закладів надають ці послуги, забезпечуючи понад 12 тисяч сеансів щодня.

Однак у прифронтових регіонах ситуація залишається складною через брак фахівців, їхнє професійне вигорання та обмежену доступність послуг. Жителям віддалених населених пунктів важко дістатися до реабілітаційних центрів. Психологічні служби перевантажені, а попит на них зростає. Проблеми також виникають із забезпеченням високотехнологічними протезами та спеціалізованою реабілітацією в районах, наближених до фронту.

АПМГ пропонує низку заходів для вирішення цих проблем:

  • запровадити державну програму підтримки реабілітаційних фахівців, яка включатиме гідну зарплату, службове житло, страхування та навчання;
  • створити єдиний маршрут реабілітації в системі eHealth, що охоплюватиме шлях від поранення до соціальної адаптації;
  • сформувати національний банк допоміжних засобів реабілітації для безперебійного забезпечення потреб;
  • а також інтегрувати принципи безбар’єрності в медичних центрах, транспорті та цифрових сервісах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ветерани війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Конфіскація тварин крізь призму адміністративного права

Відсутність протоколу вилучення унеможливила конфіскацію собаки: практика Ямпільського районного суду Сумської області.

Від зміни підписів до конфлікту інтересів: РСУ затвердила комплекс рішень для реформування судів

РСУ ухвалила пакет рішень для впорядкування судів, захисту персональних даних і забезпечення безперервності правосуддя.

Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію для розслідування злочинів РФ проти журналістів

ВР планує утворити Тимчасову слідчу комісію для контролю за розслідуванням злочинів, скоєних збройними формуваннями РФ проти журналістів та інших працівників медіа: політична необхідність, правові наслідки та потенційні ризики.

Інтернет у темряві: юридичні аспекти та практичні поради під час відключень електроенергії

Регулярні блекаути в Україні загострили питання доступу до інтернету: закон зобов’язує операторів тримати мережі стійкими.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]