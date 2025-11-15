Сколько времени нужно, чтобы пожениться онлайн – объяснил Минюст

Услуга в «Дії» доступна для всех граждан, с приоритетом для военных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Благодаря цифровым сервисам женихи и невесты могут пройти всю процедуру бракосочетания без посещения отдела ГРАГС. В мобильном приложении «Дія» доступны подача заявления, идентификация в государственных реестрах, выбор даты и времени, а также проведение церемонии. Для этого нужны только смартфон и доступ к интернету. Минюст сообщил, что регистрация брака онлайн занимает всего 30 минут, после чего брак официально признается.

Невеста и жених подтверждают согласие, подписывая актовую запись с помощью «Дія.Підпис», после чего получают свидетельство о браке через «Укрпочту» по указанному адресу. Информация о браке появляется в «Дії» в течение 24 часов после регистрации.

Услуга доступна гражданам Украины как в стране, так и за рубежом, что делает ее удобной, в частности для военнослужащих. Для защитников и защитниц предусмотрен приоритетный порядок: идентификация через приложение «Армия+», быстрый доступ к услуге в «Дії» и отдельные слоты для регистрации.

В Минюсте добавляют, что онлайн-регистрация брака является частью развития цифрового государства, направленного на упрощение и доступность государственных услуг. Сервис разработан Минюстом совместно с Министерством цифровой трансформации при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, которую выполняет Фонд Восточная Европа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.