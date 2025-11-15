  1. В Україні

Скільки часу потрібно, щоб одружитися онлайн – пояснив Мін’юст

14:47, 15 листопада 2025
Послуга в «Дії» доступна для всіх громадян, із пріоритетом для військових.
Завдяки цифровим сервісам наречені можуть пройти всю процедуру одруження без відвідування відділу ДРАЦС. У мобільному додатку «Дія» доступні подання заяви, ідентифікація в державних реєстрах, вибір дати й часу, а також проведення церемонії. Для цього потрібні лише смартфон і доступ до інтернету. Мін’юст повідомив, що реєстрація шлюбу онлайн займає лише 30 хвилин, після чого шлюб офіційно визнається.

Наречені підтверджують згоду, підписуючи актовий запис за допомогою «Дія.Підпис», після чого отримують свідоцтво про шлюб через «Укрпошту» за вказаною адресою. Інформація про шлюб з’являється в «Дії» протягом 24 годин після реєстрації.

Послуга доступна громадянам України як у країні, так і за кордоном, що робить її зручною, зокрема для військовослужбовців. Для захисників і захисниць передбачено пріоритетний порядок: ідентифікація через застосунок «Армія+», швидкий доступ до послуги в «Дії» та окремі слоти для реєстрації.

В Мін’юст додають, що онлайн-реєстрація шлюбу є частиною розвитку цифрової держави, спрямованого на спрощення та доступність державних послуг. Сервіс розроблено Мін’юстом спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

