Эстония профинансирует закупку Starlink для Украины

12:42, 15 ноября 2025
Эстония выделит 3,5 млн евро через ИТ-коалицию.
Эстония профинансирует закупку Starlink для Украины
Фото: ДВС-САТ
Эстония предоставит Украине 3,5 миллиона евро для закупки систем связи Starlink в рамках ИТ-коалиции, чтобы усилить информационно-технологические возможности Украины и поддержать ее в противодействии российской агрессии. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что Украина сама указала на необходимость поддержки для обеспечения связи Starlink. «Это чрезвычайно важная помощь, которая имеет значительное влияние на поле боя. Возможности Starlink особенно ценны, ведь Украина планирует существенно увеличить количество дронов, нуждающихся в высокоскоростном интернете», — пояснил он.

Певкур подчеркнул, что Украина ежедневно защищает свободу всей Европы, в частности Эстонии. «Помимо оружия, информационно-технологическая поддержка является критически важной. Я рад, что мы можем помочь Украине улучшить ее ИТ-потенциал, повышая шансы на победу в войне, которая ежедневно уносит сотни жизней», — добавил министр.

Средства в размере 3,5 миллиона евро являются частью пакета помощи Украине, запланированного Эстонией на 2025 год. Они будут направлены через ИТ-коалицию, которую координируют Эстония и Люксембург.

В 2025 году Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 0,3% своего ВВП. Эта поддержка включала закупку военной техники через эстонские предприятия, обучение от Вооруженных сил Эстонии и развитие информационных технологий через ИТ-коалицию.

