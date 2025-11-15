  1. В Україні
Естонія профінансує закупівлю Starlink для України

12:42, 15 листопада 2025
Естонія виділить 3,5 млн євро через ІТ-коаліцію.
Фото: ДВС-САТ
Естонія надасть Україні 3,5 мільйона євро для закупівлі систем зв’язку Starlink у рамках ІТ-коаліції, щоб посилити інформаційно-технологічні можливості України та підтримати її у протидії російській агресії. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Міністр оборони Ханно Певкур зазначив, що Україна сама вказала на потребу в підтримці для забезпечення зв’язку Starlink. «Це надзвичайно важлива допомога, яка має значний вплив на полі бою. Можливості Starlink особливо цінні, адже Україна планує суттєво збільшити кількість дронів, що потребують високошвидкісного інтернету», — пояснив він.

Певкур підкреслив, що Україна щодня захищає свободу всієї Європи, зокрема Естонії. «Окрім зброї, інформаційно-технологічна підтримка є критично важливою. Я радий, що ми можемо допомогти Україні покращити її ІТ-потужності, підвищуючи шанси на перемогу у війні, яка щодня забирає сотні життів», — додав міністр.

Кошти в розмірі 3,5 мільйона євро є частиною пакета допомоги Україні, запланованого Естонією на 2025 рік. Вони будуть спрямовані через ІТ-коаліцію, яку координують Естонія та Люксембург.

У 2025 році Естонія надала Україні військову допомогу на суму близько 0,3% свого ВВП. Ця підтримка включала закупівлю військової техніки через естонські підприємства, навчання від Збройних сил Естонії та розвиток інформаційних технологій через ІТ-коаліцію.

