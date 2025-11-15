  1. В Украине

Застрелил ради денег — полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве военнослужащего

13:53, 15 ноября 2025
Военнослужащего застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина из Кировоградской области.
Фото: facebook.com/andrij.nebitov
Правоохранители нашли и задержали подозреваемого в жестоком убийстве военнослужащего. Мужчина исчез после того, как поехал покупать подержанный автомобиль ВАЗ. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

По его словам, о пропаже сына заявила мать.

«К сожалению, через некоторое время его тело нашли в лесу на границе Кировоградской и Черкасской областей с огнестрельным ранением.

Защитника, который выжил на фронте, злоумышленник заманил в ловушку под видом продажи авто и хладнокровно застрелил ради денег ранее судимый 50-летний мужчина из Кировоградщины. В 2017 году его уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия (носил пистолет «для самозащиты и отражения гипотетического нападения»). В итоге на него никто так и не напал, но он уже использовал оружие для разбойного нападения и убийства», — заявил он.

Андрей Небытов добавил, что в течение суток оперативниками уголовного розыска Кировоградской и Черкасской областей установлено и задержано подозреваемого в жестоком убийстве военнослужащего.

Национальная полиция убийство

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

