  1. В Україні

Застрелив заради грошей — поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового

13:53, 15 листопада 2025
Військового застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини.
Застрелив заради грошей — поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового
Фото: facebook.com/andrij.nebitov
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. Чоловік зник, поїхавши купувати вживаний автомобіль ВАЗ. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

За його словами, про зникнення сина повідомила мати.

«На жаль, через деякий час його тіло знайшли в лісі на межі Кіровоградської і Черкаської областей з вогнепальним пораненням.

Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини. У 2017 році його вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї (носив пістолет «для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу»). У підсумку, на нього ніхто так і не напав, але він вже використав зброю для розбійного нападу і вбивства», - заявив він.

Андрій Нєбитов додав, що за добу оперативниками карного розшуку Кіровоградщини й Черкащини встановлено та затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція вбивство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Броня» на продаж: у Кропивницькому винесли вирок псевдоволонтерам, які заробляли на страху мобілізації

На початку війни у місті з’явилася організація, яка існувала лише на папері. Її члени продавали фальшиві посвідчення, що нібито захищали від повісток.

Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Мобілізація – не індульгенція: ВАКС викрив спробу обвинуваченого втекти від покарання

Бажання служити в армії не може бути виправданням для корупції: судді наголошують, що закон не відступає навіть перед каскою й бронежилетом.

ВС: податкова застава, що виникла через борг попереднього власника, має бути знята з майна нового добросовісного набувача

Податкова застава порушує право нового власника на вільне користування і розпорядження майном та має бути припинена в судовому порядку.

Квиток «на доопрацюванні»: як одесита залишили без відстрочки через помилки у «Резерв+»

Суд в Одесі засвідчив: проблеми з держреєстрами не виправдовують порушення прав людини – навіть коли йдеться про військово-обліковий документ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]