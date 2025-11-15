Застрелив заради грошей — поліція затримала підозрюваного у жорстокому вбивстві військового

Військового застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини.

Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця. Чоловік зник, поїхавши купувати вживаний автомобіль ВАЗ. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

За його словами, про зникнення сина повідомила мати.

«На жаль, через деякий час його тіло знайшли в лісі на межі Кіровоградської і Черкаської областей з вогнепальним пораненням.

Захисника, який вижив на фронті, заманив у пастку під виглядом продажу авто і холоднокровно застрелив заради грошей раніше засуджений 50-річний чоловік з Кіровоградщини. У 2017 році його вже притягали до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання зброї (носив пістолет «для самозахисту і відбиття гіпотетичного нападу»). У підсумку, на нього ніхто так і не напав, але він вже використав зброю для розбійного нападу і вбивства», - заявив він.

Андрій Нєбитов додав, що за добу оперативниками карного розшуку Кіровоградщини й Черкащини встановлено та затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця.

