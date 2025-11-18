К каким документам применяются требования о 1825-дневном минимальном сроке хранения документов — разъяснение

Сроки хранения документов и информации, определенные п. 44.3 ст. 44 НКУ, рассчитываются со дня подачи налоговой отчетности или другой отчетности.

Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области объяснило, к каким документам применяются требования о 1825-дневном минимальном сроке хранения документов, предусмотренные п. 44.3 ст. 44 НКУ.

Согласно абзацу первому п. 44.1 ст. 44 Налогового кодекса Украины, для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, информации, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

28.04.2023 вступил в силу Закон Украины от 20 марта 2023 года № 2970-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах», которым, в частности, в п. 44.3 ст. 44 НКУ предусмотрены новые требования относительно 1825-дневного срока хранения.

Согласно п. 44.3 ст. 44 НКУ налогоплательщики обязаны обеспечить хранение документов и информации, определенных п. 44.1 ст. 44 НКУ, а также документов, связанных с выполнением требований законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, в течение установленных законодательством сроков, но не менее:

2555 дней – для документов и информации, необходимых для осуществления налогового контроля согласно ст. 39 и 39 прим. 2, п. 141.4 ст. 141 НКУ (п.п. 44.3.1 п. 44.3 ст. 44 НКУ);

1825 дней – для первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством, которые составляются лицами, определенными п. 133.1 ст. 133, п.п. 133.2.2 п. 133.2 и п. 133.4 ст. 133 НКУ, а также юридическими лицами, выбравшими упрощенную систему налогообложения, за исключением документов, к которым применяется более длительный срок хранения согласно п.п. 44.3.1 п. 44.3 ст. 44 НКУ (п.п. 44.3.2 п. 44.3 ст. 44 НКУ);

1095 дней – для других документов, на которые не распространяются требования подпунктов 44.3.1 и 44.3.2 п. 44.3 ст. 44 НКУ (п.п. 44.3.3 п. 44.3 ст. 44 НКУ);

1095 дней – для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, включая разрешительные документы (абзац первый п.п. 44.3.4 п. 44.3 ст. 44 НКУ).

Сроки хранения документов и информации, определенные п. 44.3 ст. 44 НКУ, рассчитываются со дня подачи налоговой отчетности или другой отчетности, предусмотренной НКУ, для составления которой используются указанные документы и/или информация, а в случае ее неподачи – с установленного НКУ предельного срока подачи такой отчетности, а для документов, связанных с выполнением требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, – со дня осуществления соответствующей хозяйственной операции (для соответствующих разрешительных документов – со дня окончания срока их действия) (абзац второй п.п. 44.3.4 п. 44.3 ст. 44 НКУ).

В случае ликвидации налогоплательщика документы, определенные п. 44.1 ст. 44 НКУ, за период деятельности налогоплательщика не менее чем 1825 дней (2555 дней – для документов и информации, необходимых для налогового контроля согласно ст. 39 и 39 прим. 2, п. 141.4 ст. 141 НКУ), предшествующих дате ликвидации налогоплательщика, в установленном законодательством порядке передаются в архив (абзац третий п.п. 44.3.4 п. 44.3 ст. 44 НКУ).

Предусмотренные п. 44.3 ст. 44 НКУ сроки хранения документов и информации продлеваются на период приостановления течения срока давности в случаях, предусмотренных п. 102.3 ст. 102 НКУ (абзац четвертый п.п. 44.3.4 п. 44.3 ст. 44 НКУ).

Пунктом 4 разд. ІІ Закона № 2970 установлено, что новые требования о 1825-дневном минимальном сроке хранения документов, предусмотренные п. 44.3 ст. 44 НКУ, применяются к документам, которые разработаны:

до дня вступления в силу Закона № 2970, срок хранения которых не истек на день вступления в силу Закона № 2970;

начиная со дня вступления в силу Закона № 2970;

лицом, в отношении которого на день вступления в силу Закона № 2970 начата, но не завершена процедура прекращения (ликвидации);

лицом, в отношении которого принято решение о ликвидации после вступления в силу Закона № 2970.

