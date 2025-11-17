Кабмин хочет усовершенствовать институционный механизм предотвращения и противодействия антисемитизму

Законопроект предусматривает наделение правительству полномочий определять центральный орган исполнительной власти, который является специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №14228 «О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине” относительно определения специального координатора по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на усовершенствование институционного механизма предотвращения и противодействия антисемитизму в Украине.

Проектом Закона предлагается дополнить Закон Украины «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине» новыми статьями, которые предусматривают следующее:

наделение Кабинета Министров Украины полномочием определять центральный орган исполнительной власти, который является специальным координатором по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму;

определение полномочий центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, а именно: координирует деятельность других центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, осуществляет нормативно-правовое регулирование по указанным вопросам, обобщает практику применения и разрабатывает предложения относительно совершенствования законодательства по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, принимает участие в деятельности международных правительственных организаций по этим вопросам, устанавливает и поддерживает связи с соответствующими органами иностранных государств;

определение полномочий центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму: осуществление мониторинга соблюдения требований законодательства, принятие мер по предотвращению и противодействию антисемитизму, а также по увековечению памяти жертв преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста), взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, сотрудничество с общественными объединениями по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму, проведение консультаций, организация исследований по вопросам предотвращения и противодействия антисемитизму.

