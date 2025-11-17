  1. В Україні

Кабмін хоче удосконалити інституційний механізм запобігання та протидії антисемітизму

19:33, 17 листопада 2025
Законопроект передбачає наділення уряду повноважень визначати центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму.
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проект Закону №14228 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» щодо визначення спеціального координатора з питань запобігання та протидії антисемітизму». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Законопроект спрямований на удосконалення інституційного механізму запобігання та протидії антисемітизму в Україні.

Проектом Закону пропонується доповнити ЗУ «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» новими статтями, що передбачають наступне:

- наділення Кабінету Міністрів України повноваженням визначати центральний орган виконавчої влади, який є спеціальним координатором з питань запобігання та протидії антисемітизму;

- визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань запобігання та протидії антисемітизму, а саме: координує діяльність інших центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії антисемітизму, здійснює нормативно-правове регулювання з питань запобігання та протидії антисемітизму, узагальнює практику застосування та розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму, бере участь у діяльності міжнародних урядових організацій з питань запобігання та протидії антисемітизму, встановлює та підтримує зв’язки з відповідними органами іноземних держав;

- визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань запобігання та протидії антисемітизму: здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії антисемітизму, вжиття заходів щодо запобігання та протидії антисемітизму, а також щодо вшанування пам'яті жертв переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокосту), взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, співпраця з громадськими об'єднаннями з питань запобігання та протидії антисемітизму, проведення консультації, організація проведення досліджень з питань запобігання та протидії антисемітизму.

законопроект Кабінет Міністрів України

